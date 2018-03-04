مدرب الفيحاء يطالب لاعبيه بحصد المزيد من النقاط

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع المدير الفني للفيحاء جوستافو كوستاس مع لاعبيه، أمس السبت، لبحث أسباب الهزيمة أمام الفتح بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في إطار الجولة الـ 23 من دوري المحترفين، والتخطيط للمرحلة المقبلة.

وقال ” كوستاس ” ، إن الفترة القادمة تتطلب تكثيف الجهود؛ للحصول على المزيد من النقاط وعدم التفرط بها.

وعلى جانب أخر شهد مران الفيحاء عقب مباراة الفريق أمام الفتح، مشاركة الثنائي عبد الله المطيري، وجون رويز، بعد إعلان الجهاز الطبي عن إمكانية مشاركتهما، بعد خضوع الثاني لبرنامج تأهيلي عقب العملية الجراحية التي أجراها في الركبة.