جولات تفتيشية على محلات التموين والبقالة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية أجياد الفرعية، بمكة المكرمة، بتنفيذ عدد من الجولات التفتيشية، على محلات التموين والبقالة والمطاعم، وذلك ضمن لإطار حملة رقابية مكثفة؛ استهدفت هذه الأنشطة؛ للوقوف على مستوى الخدمات، التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن البلدية تُكثّف نشاطها الرقابي في كافة الأحياء السكنية، والأسواق بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك.

وأشار ” الزايدي ” إلى أن الحملة، أسفرت عن ضبط وإشعار العديد من محلات التموينات بالمراجعة؛ لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإنذار، وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشملت هذه التجاوزات، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية والتخزين، في أماكن غير مخصصة، وتدني مستوى النظافة الشخصية والعامة، وفتح محلات بدون ترخيص وعدم استكمال إجراءات الدفاع المدني وأخطاء تشغيلية بالمحلات، كما تم ضبط إستكرات تمور خاصة بالمصانع داخل إحدى المحلات، وتم إغلاق المحل وإحالته لإدارة الغش التجاري بوزارة التجارة.