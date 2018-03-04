فيديو مؤثر لفهد يلتقي مربيه بعد عامين من تركه

واشنطن(صدى):

أثار فهد ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر فيديو له وهو يلتقي رجل بعد عامين من تركه له .

وكان الأمريكي “دولف فولكر” 50 عاما، يعمل متطوعا في مأوى للفهود بجنوب أفريقيا، حيث التقى الفهد “جابرييل” لأول مرة، بينما كان عمره ثمانية أشهر، وهنا نشأت بينهما رابطة صداقة مميزة.

وبعد ابتعاد أكثر من عامين عن الفهد، لا زال يعترف بصداقته للرجل الذي رعاه، وظهر يلعق وجهه ويقفز أعلاه، ويتناول الطعام من يده الذي يصل إلى 2.5 كيلو جرام من اللحوم الحمراء يوميا.