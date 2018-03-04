بالفيديو.. إغلاق معمل غير نظامي بالعريجاء

عادل الحربي(صدى):

أغلقت بلدية محافظة العريجاء، التابعة لأمانة منطقة الرياض، معملاً غير نظامي تقوم عليه عمالة لا تحمل شهادات صحية، ويحتوي على مواد غذائية مجهولة المصدر.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العريجاء معملاً غير نظامي تقوم عليه عمالة لا تحمل شهادات صحية ويحتوي على مواد غذائية مجهولة المصدر وتتدنى فيه مستوى النظافة العامة، وجرى تطبيق العقوبات النظامية حفاظًا على سلامة السكان ” .