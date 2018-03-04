” عمومية معادن ” توافق على عدم توزيع أرباح عن 2017

عادل الحربي (صدى):

أعلن مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على التوصية.

وأوضحت الشركة أن التوصية بعدم توزيع الأرباح تعود لاستمرار إكمالها بناء وتمويل مشاريعها الأساسية، ما جعلها ترفع توصية إلى الجمعية العمومية بعدم التوزيع.

كما وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2017.