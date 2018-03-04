” أسمنت القصيم ” تعلن توزيع أرباح بنسبة 8% عن الربع الرابع 2017

سالم المطيري(صدى):

أعلن مجلس إدارة شركة ” أسمنت القصيم ” ، توزيع أرباح نقذية على المساهمين، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، وذلك عن الربع الرابع من 2017م.

وأوضحت الشركة أن نسبة الأرباح الموزعة تبلغ 8% من رأس المال بواقع 0.80 ريال لكل سهم، حيث تبلغ إجمالي الأربح الموزعة عن الرابع الرابع 72 مليون ريال.

وأشارت إلى أن رأس المالي الحالي يبلغ 900 مليون ريال بعدد أسهم 90 مليون سهم، لافته إلى أن تاريخ استحقاق توزيع الأرباح 1 مارس 2018، على أن يتم صرفها في 18 مارس 2018.