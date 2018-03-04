الصين تحذر أمريكا من الإضرار بمصالحها

بكين(صدى):

حذرت الصين أمريكا من محاولة الإضرار بمصالحها الاقتصادية، حيث قال مسؤول صينى، اليوم الأحد، أن بلاده ستتخذ ما يلزم من إجراءات فى حال ألحقت الولايات المتحدة الضرر بالمصالح الاقتصادية الصينية، فى وقت أعلن الرئيس الاميركى دونالد ترامب عزمه فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

وأشار جانج يسوى، المتحدث باسم الجمعية الشعبية الوطنية، خلال مؤتمر صحفى عشية الجلسة السنوية للبرلمان أن: ” الصين لا تريد حربًا تجارية مع الولايات المتحدة ولكن إذا قامت الولايات المتحدة بفعل من شأنه الإضرار بالمصالح الصينية، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ ما يلزم من إجراءات “.