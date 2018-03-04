” لوشي ” تعطي ردها الأخير على عرض رجل الأعمال السعودي
أثار عرض الزواج الذي قدمه رجل أعمال سعودي، للإعلامية السودانية، آلاء المبارك الشهيرة بـ ” لوشي ” ، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عرض عليها مهرًا بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالرياض؛ للزواج منها.
وجاء رد ” لوشي ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، حيث أعربت عن فخرها بانتمائها الإفريقي، وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني.
ويجدر الإشارة، إلى أن ” لوشي ” ، غردت سابقًا، وردت على العرض الخيالي، الذي تقدم به رجل الأعمال لها، وكتبت: ” طيب موافقة ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27140 ] نشر منذ 1 ساعة
قصة من نسج خيالها
لو عرضت عليكي فيزه جيتي تركضين
قالت25مليون وفيلا بوسط الرياض😂😂😂
الهواوي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
25مليون مره وحدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1755 ] نشر منذ 51 دقيقة
خاطب العاقل بما يعقل …
قرني اعطيها فيزا لهاةولأهلها …وتشوف …..😂😂
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6705 ] نشر منذ 46 دقيقة
ربعنا وان عرفهم ما يفوتون احد الا ويطلبون الزواج منه خاصة المشاهير بس عطته بنص الجبهة تفضل السوداني عليه هو وملايينه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43370 ] نشر منذ 28 دقيقة
لايهم ,,
,, ان شاء الله تاخذي نيجيري او تشادي ,, زي بعضه ,,
سامي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 دقيقة
اي وحده تبي الشهره قالت سعودي عرض مهر كذا مبلغ ضخم حركه معروفه من اجل الشهره فقط ع حساب السعوديه حركات قديمه جدا