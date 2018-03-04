  • الأحد 4

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” لوشي ” تعطي ردها الأخير على عرض رجل الأعمال السعودي

” لوشي ” تعطي ردها الأخير على عرض رجل الأعمال السعودي

” لوشي ” تعطي ردها الأخير على عرض رجل الأعمال السعودي
علي القحطاني (صدى):

أثار عرض الزواج الذي قدمه رجل أعمال سعودي، للإعلامية السودانية، آلاء المبارك الشهيرة بـ ” لوشي ” ، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عرض عليها مهرًا بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالرياض؛ للزواج منها.

وجاء رد ” لوشي ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، حيث أعربت عن فخرها بانتمائها الإفريقي، وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني.

ويجدر الإشارة، إلى أن ” لوشي ” ، غردت سابقًا، وردت على العرض الخيالي، الذي تقدم به رجل الأعمال لها، وكتبت: ” طيب موافقة ” .

إقرأ أيضا:

أول تعليق للإعلامية السودانية على عرض رجل الأعمال السعودي


الوسوم:, ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة

25مليون مره وحدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 1755 ] نشر منذ 51 دقيقة

خاطب العاقل بما يعقل …
قرني اعطيها فيزا لهاةولأهلها …وتشوف …..😂😂

[ عدد التعليقات: 6705 ] نشر منذ 46 دقيقة

ربعنا وان عرفهم ما يفوتون احد الا ويطلبون الزواج منه خاصة المشاهير بس عطته بنص الجبهة تفضل السوداني عليه هو وملايينه

[ عدد التعليقات: 43370 ] نشر منذ 28 دقيقة

لايهم ,,

,, ان شاء الله تاخذي نيجيري او تشادي ,, زي بعضه ,,

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 دقيقة

اي وحده تبي الشهره قالت سعودي عرض مهر كذا مبلغ ضخم حركه معروفه من اجل الشهره فقط ع حساب السعوديه حركات قديمه جدا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *