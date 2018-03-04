” لوشي ” تعطي ردها الأخير على عرض رجل الأعمال السعودي

علي القحطاني (صدى):

أثار عرض الزواج الذي قدمه رجل أعمال سعودي، للإعلامية السودانية، آلاء المبارك الشهيرة بـ ” لوشي ” ، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عرض عليها مهرًا بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالرياض؛ للزواج منها.

وجاء رد ” لوشي ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، حيث أعربت عن فخرها بانتمائها الإفريقي، وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني.

ويجدر الإشارة، إلى أن ” لوشي ” ، غردت سابقًا، وردت على العرض الخيالي، الذي تقدم به رجل الأعمال لها، وكتبت: ” طيب موافقة ” .

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