إجراءات جديدة من غرفة الباحة بشأن عدم سداد المنتسبين لاشتراكاتهم

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت غرفة الباحة، أنها اتخذت عدة إجراءات لزيادة الإيرادات بعد عدم سداد 60% من المنتسبين لاشتراكاته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلزام الإدارات الحكومية بالمنطقة الطلب من مراجعيها بالقطاع الخاص تجديد الاشتراك السنوي، لتسهيل معاملاتهم.

وأوضحت الغرفة أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تفعيل لجان الأعمال وإعداد قاعدة بيانات أساسية بالشركات والأفراد المزاولين للأنشطة، وحصر المتخلفين عن الاشتراك بالغرفة والتواصل معهم ميدانيًا لدعوتهم للاشتراك.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ إجمالي المجددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة وفروعها بالمحافظات، 6164 منتسبًا بنهاية 2016، في 5 فئات، تبدأ من الدرجة الممتازة وتنتهي بالرابعة، يمثلون 38.5% فقط من إجمالي الحاصلين على السجلات والتراخيص التجارية المقدر عددهم بـ16 ألف منشأة.