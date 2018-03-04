أوباميانغ يزيد من من تخبط الأرسنال ويعترف باستسلام اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

أتهم لاعب الأرسنال المنضم حديثًا للفريق إيمريك أوباميانغ، اللاعبين في الأرسنال بالاستسلام أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بهزيمة الأول بثلاثية، مخيبة لأمال جمهور الأرسنال.

وفي ظل الانتقادات اللاذعة الموجهة للفريق، وآرسين فينغر، خرج أوباميانغ بهذا الاتهام ليزيد من التوتر، حيث قال إنه كان هناك الكثير من الأحباط؛ بسبب الأداء خلال مباراتي الخميس والأحد.

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين استسلموا قليلًا خلال الهزيمة الكبيرة 3-0 أمام السيتي، لافتًا إلى أن السيتي قدم أداء جيد جدًا.