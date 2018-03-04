بالفيديو.. طفل عمره سنة يستعرض مهاراته مع فرقة جاز

واشنطن(صدى):

نشرت امرأة أمريكية تُدعى ” ستيفاني كولمان ” مقطع فيديو عبر فيسبوك يظهر ابنها البالغ من العمر سنة واحدة، يرقص ويعزف في حماس على صافرة مع مجموعة من الموسيقيين خلال زيارته إلى شارع نيو أورليانز الأمريكي.

وقالت ستيفاني في تعليقها على الفيديو : إن ابنها تلقى الكثير من التشجيع والتصفيق من الحشد.