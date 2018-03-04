بالفيديو.. طفل عمره سنة يستعرض مهاراته مع فرقة جاز
نشرت امرأة أمريكية تُدعى ” ستيفاني كولمان ” مقطع فيديو عبر فيسبوك يظهر ابنها البالغ من العمر سنة واحدة، يرقص ويعزف في حماس على صافرة مع مجموعة من الموسيقيين خلال زيارته إلى شارع نيو أورليانز الأمريكي.
وقالت ستيفاني في تعليقها على الفيديو : إن ابنها تلقى الكثير من التشجيع والتصفيق من الحشد.
Our little 1 year old baby boy went out there and “performed” with an outstanding band in front of a huge crowd on Jackson Square. Boone received so many smiles and cheers from so many folks; it was the most beautiful thing I think I’ve ever seen. 🎺🎭🥁Edit: Go to Where Ya At Brass Band page and show these guys some love, they deserve it! You can book them for any occasion! So glad we were able to find out who they are. Thanks Louis, Mike Larry 🙏🤗 🙏Where Ya At Brass Band#emotionalmamapost #slidewhistle #theylovehim #performingbaby #nola #jazzbaby #groovy Ellen DeGeneres Tv Show Harry Connick Jr !!!
Posted by Stefanie Coleman Anthony on Monday, February 19, 2018
الحربي[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 45 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ليش الإزعاج والصجة ؛ ماتدرون أن فيه بقر داخل الكنيسة ، اللوحة تقول :
Church
Quiet Zone🤐🤐🤐 يعني لازم تزعجون البقر اللي تتعبد داخل الكنيسة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صحيح إنكم ماتستحون ولابوجيهكم حياء 😂😂😂 مكتوب : كنيسة ، منطقة هادئة ؛ يعني منطقة هدوء وليست
للإزعاج والعزف 🎤🎻🎷 على الأقل إحترموا البقر اللي داخل الكنيسة ؛ لأنهم مشغولين ومركزين بتراتيل القدّاس
ويمكن البابا : فرانسيس 😂😂😂 داخل الكنيسة 😂😂😂😂😂😂 فعلاً : أهل ضلال وإنحلال 😂😂😂
مع وافر المحبة .