5 أسئلة هامة يجيب عليها حساب التواصل العدلي

حمود العنزي(صدى):

كشف حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، والخاص بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين، عن أبرز خمس أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع الماضي، من 9 حتى 13 جماد الثانية من العام الجاري.

وجاءت الأسئلة والإجابات على النحو التالي:

1-أريد استبدال صك أرض قديم بدون أبعاد وأطوال بجديد، ما هي الخطوات؟

والإجابة هي: لابد أن تستكمل النواقص في الصك حتى يتسنى لكتابة العدل تحديث الصك – وذلك عن طريق إفادة من البلدية أو الزراعة – حسب الاختصاص- بالنواقص.

2- أرغب في طباعة وكالة إلكترونية مختومة، هل استطيع القيام بذلك إلكترونياً عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية أم يجب الذهاب لكتابة عدل؟

والإجابة هي: لابد من زيارة كتابة العدل للتوقيع على ضبط الوكالة.

3-عند تقديم طلب تنفيذ إلكتروني هل يتم إدخال بيانات الوكيل أولاً أم بيانات صحاب القضية؟

والإجابة هي: بيانات صاحب القضية -طالب التنفيذ-، أولاً: ثم بعد ذلك يتم إدخال بيانات الوكيل.

4-طالب التنفيذ خصم لي جزءاً من المبلغ فهل ما زلت مطالباً بتسديد كامل المبلغ؟

والإجابة هي: إذا تنازل طالب التنفيذ عن جزء من المبلغ فلابد من حضوره لدى الدائرة التنفيذية للإقرار بذلك وسداد المبلغ الذي تم الصلح عليه.

5-عند الدخول على خدمة تسجيل وكالة في البوابة الإلكترونية للوزارة لتعبئة البيانات لم أجد خيار وكالة عامة؟

وكانت الإجابة: لا يوجد خيار باسم وكالة عامة، ولكن يوجد خيارات كثيرة بإمكانك اختيار ما تريد منها.