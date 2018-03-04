أسباب تراجع حجوزات العوائل للسفر الخارجي

علي القحطاني (صدى):

شهدت حجوزات العوائل السعودية للسفر الخارجي في الإجازة المدرسية، تراجعاً بنسبة 10 %، مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.

وأرجع بعض المختصين، السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الطيران، وتوجه معظم العوائل إلى الترشيد في الاستهلاك، إضافة إلى أن شركات ومكاتب السفر والسياحة تعمل على زيادة البرامج والعروض والخدمات المقدمة للعملاء، خاصة خلال المناسبات أو قربها كالعطل المدرسية أو الأعياد أو المناسبات الأخرى.

وأضاف المختصون أن شركات السياحة تقوم بزيادة البرامج والعروض والخدمات؛ بهدف منافسة الشركات الأخرى، وجذب المزيد من المسافرين، مؤكدين أن الأسر السعودية تفضل السفر للمناطق السياحية الآمنة والمحافظة، التي تحترم خصوصية الفرد والسائح كشرم الشيخ والقاهرة، ودبي وإندونيسيا.