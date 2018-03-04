مختصين: 5 عوائق لعمل الشباب في قطاع التجزئة

علي القحطاني (صدى):

صرَّح بعض المختصين، بأن إتاحة العمل للشباب في البقالات الصغيرة، و تشجيعهم على التملك والاستثمار، وتحويلهم من موظفين إلى مستثمرين، من شأنه أن ينعش قطاع التجزئة وزيادة الدخل، ومحاربة التستر من خلال التوطين.

وأضاف المختصين أن الشباب يواجه حالياً 5 عوائق عن طريق الرغبة في الاستثمار والعمل بالقطاع، مشيرين إلى أن الأسباب تتضمن الاحتكار وعدم وجود الأنظمة الواضحة للعمل في هذا القطاع.

وتتضمن الأسباب كذلك ضعف الرواتب وطول ساعات العمل وسيطرة العمالة الوافدة بطرق غير نظامية متمثلة في التستر، واصفين قطاع البقالات بأنه يعاني من تكتلات العمالة الأجنبية.

وأوضح المختصين أن توطين القطاع من شأنه المساهمة في التخلص من التستر، وزيادة الفرص الوظيفية، والتقليل من هجرة الأموال المحلية للخارج التي تصل إلى 147 مليار ريال سنوياً.