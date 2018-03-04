القبض على شاب ابتز فتاة وأخذ منها مبالغ مالية أكثر من 90 ألف ريال

إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بمحافظة جدة وشرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بابتزاز فتاة.

حيث تلقى مركز الاتصال الموحد (1909) التابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلاغاً من فتاة مفاده أن شاباً في محافظة جدة، قام بابتزازها وتهديدها وأخذ منها مبالغ مالية تجاوزت ٩٠ ألف ريال خلال علاقته المحرمة معها.

وقد تم استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشرطة التي قامت بالقبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.