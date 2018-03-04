وظائف إدارية شاغرة بشركة ” عبد اللطيف جميل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، بمسمى ” مسؤول خدمة العملاء ” ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة، معها في كل من ” مكة المكرمة، والجوف، وينبع ” .

وأوضحت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، كما ناشدت الراغبين، إلى أنه يمكن التقديم، ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي:هنا