إطلالة ساحرة للفنانة سلاف فواخرجي أمام السد العالي في مصر

نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، ظهرت فيها خلال زيارتها إلى السد العالي بأسوان، إذ استغلت تواجدها هناك لتصوير مشاهد مسلسلها المصري “خط ساخن”، لتقوم بزيارة للسد، والتقاط عدة صور تذكارية منها صورة على طريقة ” السيلفي “.

وبدأت “سلاف ” فى الترويج للمسلسل من خلال نشر بعض الصور التى تجمعها بباقى أبطال العمل، كان آخرها صورة قامت بالتقاطها مع الفنان حسين فهمي والمخرج حسني صالح وعلقت عليها قائلة: فعلا أهلى مع البرنس حسين فهمي والمخرج حسني صالح ومسلسل خط ساخن رمضان 2018.

مسلسل “خط ساخن” بطولة حسين فهمي وسلاف فواخرجي وصلاح عبد الله ومحمود فارس وميدو عادل ونيرمين ماهر ومن تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.