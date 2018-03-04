حقيقة فرض الحكومة ضريبة على مياه زمزم
حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثارها عدد من رواد الموقع حول أنباء عن فرض الحكومة ضريبة مضافة على مياه زمزم.
كما غرد النشطاء بصورة توضح أن شركة المياه الوطنية – مياه زمزم فرضت ضريبة مضافة على مياه زمزم بنسبة 5 بالمئة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بإضافة مياه زمزم إلى السلع المشمولة في الضريبة المضافة.
واختلف ناشطون ما بين قائل بأن الضريبة المضافة جاءت على مياه زمزم نفسها، وبين من قال إن الضريبة فرضت على القارورة البلاستيكية.
فيما قال ناشطون إن ماء زمزم الذي يتم تعبئته من داخل الحرم لا توجد أي ضريبة عليه، وتقتصر الضريبة على ماء زمزم المعبأ من قبل شركات خاصة.
فايز الشهــــــــري[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله ,, رسوم على زمزم ورسوم على العمرة وكثير من الاشاعات , لعنة الله على من اسس هذه الاشاعات وعلى من اراد الفساد في بلادنا , اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا من كل حاسد وحاقد ومن كل مجوسي , ولكن عتبي على من يساعد على نشر هذه الاشاعات هداهم الله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2662 ] نشر منذ 1 ساعة
بمجرد ان نشاهد أي كلام يسي للدين او بلاد الحرمين وما يتعلق بمقدساتها-فسوف نجد ان من وراء ذلك أعداء همهم الاساءه والشوشره-
محمد مهجري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 56 دقيقة
الضريبة على شراء عبوات زمزم صحيح
انا اشتريت اثنا عشر قارورة بمبلغ ستون ريال ودفعت ضريبة ثلاثةريال