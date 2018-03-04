حقيقة فرض الحكومة ضريبة على مياه زمزم

نايف السالم(صدى):

حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثارها عدد من رواد الموقع حول أنباء عن فرض الحكومة ضريبة مضافة على مياه زمزم.

كما غرد النشطاء بصورة توضح أن شركة المياه الوطنية – مياه زمزم فرضت ضريبة مضافة على مياه زمزم بنسبة 5 بالمئة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بإضافة مياه زمزم إلى السلع المشمولة في الضريبة المضافة.

واختلف ناشطون ما بين قائل بأن الضريبة المضافة جاءت على مياه زمزم نفسها، وبين من قال إن الضريبة فرضت على القارورة البلاستيكية.

فيما قال ناشطون إن ماء زمزم الذي يتم تعبئته من داخل الحرم لا توجد أي ضريبة عليه، وتقتصر الضريبة على ماء زمزم المعبأ من قبل شركات خاصة.