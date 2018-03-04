ترامب يلوح بفرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا

واشنطن(صدى):

كشف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية في حال رد الاتحاد الأوروبي على قراره فرض ضرائب على الفولاذ والالومنيوم.

وكتب ترامب فى تغريدة “إذا أراد الاتحاد الاوروبى زيادة الرسوم والعقبات الضخمة أصلا على الشركات الاميركية العاملة هناك فسنطبق ببساطة ضرائب على سياراته التى تدخل بحرية الى الولايات المتحدة بينما يجعلون من بيع سياراتنا (ومنتجات اخرى) امرا شبه مستحيل هناك”، منددا ب”خلل كبير فى التوازن التجاري”.