صحيفة: برلسكوني يسيطر على التغطية الدولية للانتخابات الإيطالية

روما(صدى):

قالت صحيفة الجارديان ، إن الاتحاد الأوروبى يرى فى إيطاليا ما يريد أن يراه ، متجاهلا الفساد ومحتضنا برلسكونى باعتباره الرجل المنوط به إنقاذ الاتحاد من الشعبوية.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 30 مليون إيطالي، من المقرر ذهابهم للمقار الانتخابية، اليوم الأحد، لانتخاب سلطة تشريعية، ومن ثم تنفيذية جديدة، وتأتى هذه الانتخابات فى أعقاب انتخابات 2017 التى خيمت عليها مظاهر الالتباس والتضارب.

ونبهت الجاردريان، إلى أنه ما من صحفى يستطيع مقاومة الإشارة إلى حالة “عدم الاستقرار السياسي” التى تكاد أن تكون متأصلة فى السياق الإيطالى ، فى إشارة إلى ” الأزمات السياسية ” المتعددة.