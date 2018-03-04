الغذاء والدواء : الشركات التي لم تسجل في ” التتبع ” مخالفة للأنظمة

عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن شركات الأدوية التي لم تسجل في نظام التتبع الدوائي تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، ولا يمكنها تسلم أو تسليم الأدوية كونها غير مسجلة في النظام ،مشيرة إلى أن 420 مصنعا ومستودعا دوائيا ملزما بالتسجيل في نظام التتبع.

وأوضح إدريس الإدريس، المتحدث الرسمي للهيئة ،أن عدد المصانع المحلية التي تنتج حاليا أدوية للاستخدام البشري ويتم تسويقها في المملكة؛ والتي من المفترض تسجيلها في مركز الترقيم السعودي يبلغ عددها 20 مصنعا، إضافة إلى المستودعات التي تخزن الأدوية البشرية المصنعة خارجيا والتي يبلغ عددها 400 مستودع.

وأشار إلى أنه بمجرد إتمام تطبيق نظام التتبع الدوائي لشركات الأدوية سيعد تداول الأدوية دون تعريفها في النظام أو توزيعها وبيعها من خلال منشآت غير معرفة، مخالفة للأنظمة والتعليمات التي أقرتها الهيئة.