الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق : حائل ، القصيم ،المدينة المنورة ، حفر الباطن، وكذلك على مرتفعات مناطق عسير ، الباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط وشمالية غربية بوجه عام على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 16- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.