تفاصيل.. اتهام رئيس بنك الفاتيكان باختلاس 50 مليون يورو

الفاتيكان(صدى):

اتهم الادعاء العام فى الفاتيكان، رئيس بنك الفاتيكان ومحاميه باختلاس 50 مليون يورو خلال عملية بيع عقارات مملوكة للدولة .

وقام المتهمين انجيلو كالويا رئيس بنك الفاتيكان بين عامي 1989 و 2009 ومحاميه جابرييل لويزو – ببيع لعقارات بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية لشركات تقع خارج البلاد والتى قامت بدورها بإعادة بيع العقارات بأسعار السوق مما أدى إلى استفادة المتهمين علاوة على متهم ثالث كان يشغل منصب مدير عام بنك الفاتيكان وتوفى خلال التحقيقات فى القضية.

وكانت حكومة الفاتيكان قد أمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المتهمين الثلاثة إثر اكتشاف تجاوزات فى حسابات وعمليات بنك الفاتيكان ، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة فى الخامس عشر من شهر مارس الجارى .