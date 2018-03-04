الصين تتحدى واشنطن ومجلس الأمن

بكين(صدى):

تحدت الصين الولايات المتحدة الأمريكية وقررت دعم كوريا الشمالية، ورفض الطلب الأمريكى المقدم للجنة مجلس الأمن الدولى، وهو المطالبة بوضع 33 سفينة و27 شركة شحن ورجلاً تايوانيًا فى قائمة سوداء لخرقهم عقوبات دولية على كوريا الشمالية.

وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب قبل أسبوع فى خطوة تقول إنها تهدف إلى وقف أنشطة التهريب البحرى الكورية الشمالية للحصول على نفط وبيع فحم، ويتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة أكبر حزمة عقوبات من جانب واحد على كوريا الشمالية معززة الضغط على بيونج يانج حتى تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

وعلى الرغم من أن الصين، قررت الوقوف أمام رغبة الولايات المتحدة، إلا أنه يستلزم الإشارة إلى أنه وفى حال موافقة لجنة مجلس الأمن، سيتم فرض حظر على دخول الموانئ على الـ33 سفينة التى اقترحتها الولايات المتحدة والتى من بينها 19 سفينة كورية شمالية، وسيكون لزامًا على الدول أيضًا إلغاء تسجيل السفن الأخرى غير الكورية الشمالية، كما أنه سيجرى فرض تجميد على أصول شركات الشحن الـ27 والشخص التايوانى أيضًا.