اليوم.. وزير الداخلية يبدأ زيارة إلى الجزائر لدعم التعاون المشترك

عادل الحربي (صدى):

يبدأ وزير داخلية المملكة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام يلتقى خلالها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرى نور الدين بدويى ووزير العدل الجزائرى حافظ الأختام الطيب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان وزارة الداخلية الجزائرية ، أن هذه الزيارة “تأتى فى إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية”.

ووصف البيان الزيارة بأنها فرصة لبحث العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى العديد من المجالات بين البلدين.