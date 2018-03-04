رفع دعوى قضائية ضد صحيفة أرجنتينية بموجب قانون الهولوكوست

وارسو(صدى):

أقامت جماعة بولندية دعوى قضائية ضد صحيفة أرجنتينية، تقول إنها خرقت قانونا جديدا يجرم الإشارة إلى تواطؤ بولندا فى محارق النازى (الهولوكوست).

وفى أول إجراء قضائى على ما يبدو بموجب ما يسمى بقانون الهولوكوست بعد ساعات فقط من سريانه قالت الرابطة البولندية لمناهضة تشويه السمعة إنها قدمت شكوى ضد صحيفة باجينا 12 اليومية الأرجنتينية.

وقالت الرابطة إن صحيفة باجينا 12 استخدمت فى ديسمبر كانون الأول عام 2017 صورة لمن أُطلق عليهم اسم “الجنود الملعونين” البولنديين الذين قاتلوا ضد الشيوعيين بعد الحرب لتوضيح مقال بشأن معركة وقعت عام 1941 قيل أن المحتلين النازيين وسكان محليين تواطأوا فيها لقتل ما لا يقل عن 340 يهوديا.