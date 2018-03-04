الأثنين.. تعليم حائل يستضيف التصفيات النهائية ” للمشروع الوطني للثقافة والفنون “

علي العنزي(صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة نشاط الطالبات يوم غد الاثنين التصفيات النهائية للمشروع الوطني للثقافة والفنون لمسابقة المهارات الأدبية ،الذي تشارك فيه جميع المناطق التعليمية بالمملكة.

وأنهى تعليم حائل كافة الاستعدادات اللازمة لهذه المناسبة من ترتيبات داخلية واختيار أماكن الورش وتنظيم عمل كافة اللجان وإعداد البرامج والفعاليات المصاحبة ومدى جاهزيتها وبروفات الحفل الختامي بمتابعة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني ومساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية فوزية بنت جوفان الجنيدي.

كما تم عقد لقاء للجان تحكيم المسابقة بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية للطالبات المشاركات من منطقة حائل وذلك استعدادًا للمسابقة.