تمشيط الشعر بخليط الريحان وزيت اللوز للقضاء على الشيب

متابعات(صدى):

تنزعج أغلبية النساء من ظهور الشعر الأبيض، وتتلهفن على استخدام كل الطرق للقضاء عليه، والمحافظة على لون شعرهن كما هو.

لكن أحيانا تضر بعض الصبغات بالشعر وتعمل على إتلافه، لذا نصح خبراء تجميل باستخدام وصفة طبيعية تمكنها القضاء على الشيب والحفاظ على لون الشعر كما هو وبمظهر صحي.

وتتكون الوصفة من : أوراق الريحان، ملعقتان من زيت اللوز، ربع كوب من المريمارية ، ملعقة من زيت السمسم.

أمزجى المكونات وكل صباح قومي بغمس المشط في الخليط عدة مرات ومرريه في شعرك لمدة 5 إلى 10 دقائق وستدهشين بالنتيجة.