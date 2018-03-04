” الصبار ” و ” السمسم ” لفرد الشعر بدون كيراتين

نورة الشهري (صدى):

أكد عدد من المختصون وخبراء التجميل أن الكيراتين والبورتيثن على الرغم من نتائجهم الفعالة في تغيير مظهر الشعر، الا أن لهم أضرار عدة ويؤثران على الشعر وفروة الرأس بالسلب على المدى القريب.

وأوضحت خبيرة تجميل مصرية، أن هناك زيوت طبيعية وخلطات لها نفس تأثير الكيراتين في فرد الشعر ولمعانه.

ويتكون الخليط الذي له نفس تأثير الكيراتين من :حبوب السمسم، وزيت الزيتون، وخلاصة الصبار.

تقومي بتحميص السمسم على النار، وطحنه ،ثم أضيفي زيت الزيتون إليه وأتركيه جانبًا لمدة ساعتين وأضيفي نبات الصبار.

ضعي الكريم على فروة الرأس ودلكيها بشكل جيد واتركي الخليط على الرأس 90 دقيقة ثم يغسل الشعر جيدًا، وستدهشين بالنتيجة من أول مرة.