3 مشروعات لمواجهة الأمطار والسيول بجدة
طرحت أمانة جدة 3 مشروعات للتمكن من مواجهة الأمطار والسيول، وتصريف المياه التي تتجمع عند هطول الأمطار في الشوارع والأحياء.
وتضمنت المشروعات مناقصة لاستئجار صهاريج لسحب مياه أمطار القطاع الشمالي من محافظة جدة، ومشروع آخر لسحب أمطار القطاع الجنوبي للمحافظة، ومشروع تالت لمستودعات لاستيعاب معدات مواجهة الامطار، حيث يوجد أكثر من 500 معدة يتم توزيعها على نطاق البلديات الفرعية.
يأتي ذلك لضمان سرعة تصريف ورفع المياه، حيث يوجد أكثر من 467 موقعا تتجمع فيه مياه الأمطار بمحافظة جدة.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 1 ساعة
استأجار صهاريج؟؟؟؟!!!!
لييييه وينها المشاريع اللي دمرتوا شوارع جده بالحفريات!!!!!
ويييييين راحت المليارااااات!!!!!!!
ابو ريم[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 44 دقيقة
وتضمنت المشروعات مناقصة لاستئجار صهاريج لسحب مياه أمطار القطاع الشمالي من محافظة جدة، ومشروع آخر لسحب أمطار القطاع الجنوبي للمحافظة، ومشروع تالت لمستودعات لاستيعاب معدات مواجهة الامطار، حيث يوجد أكثر من 500 معدة يتم توزيعها على نطاق البلديات الفرعية.
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
بعد المليارات الي صرفت على تصريف السيول تستاجرون وايتات تشفط المياه
استحوا على وجيهكم ولا تنزلوا الخبر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15993 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يا جماعه المسؤلين في امانة جده اذكياء بشكل غريب يعني ذكاء خارق
السؤال المهم اين الملف اللي اشتعل عليه الامير خالد الفيصل في زمن الملك عبدالله رحمه الله
معقوله هذا ما توصل له ذكائكم الخارق لجلب واستئجار سهاريج لسحب مياه الامطار
يا جماعه اعملو قناة على طرفي الشوارع والطرق وفي الانفاق ليتم تصريف المياه
السؤال من المستفيد ماديا من استئجار الصهاريج ؟