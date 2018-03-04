3 مشروعات لمواجهة الأمطار والسيول بجدة

نايف السالم(صدى):

طرحت أمانة جدة 3 مشروعات للتمكن من مواجهة الأمطار والسيول، وتصريف المياه التي تتجمع عند هطول الأمطار في الشوارع والأحياء.

وتضمنت المشروعات مناقصة لاستئجار صهاريج لسحب مياه أمطار القطاع الشمالي من محافظة جدة، ومشروع آخر لسحب أمطار القطاع الجنوبي للمحافظة، ومشروع تالت لمستودعات لاستيعاب معدات مواجهة الامطار، حيث يوجد أكثر من 500 معدة يتم توزيعها على نطاق البلديات الفرعية.

يأتي ذلك لضمان سرعة تصريف ورفع المياه، حيث يوجد أكثر من 467 موقعا تتجمع فيه مياه الأمطار بمحافظة جدة.