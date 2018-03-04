الأمير هاري وخطيبته يدعوان 2640 من عامة الناس لزفافهما

لندن(صدى):

قال مكتب الأمير هاري أمس الجمعة إن حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته ميغان ماركل سيدعوان أكثر من 2500 من عامة الشعب للمشاركة في احتفالات زفافهما في مايو.

وسيقام زفاف هاري والممثلة الأميركية ماركل في قلعة وندسور يوم 19 مايو في حفل من المتوقع أن يحظى باهتمام عالمي كبير، وقال قصر كينزنجتون في بيان: “سيدعو الأمير هاري وخطيبته ماركل 2640 شخصا من عامة الشعب إلى قلعة وندسور يوم زفافهما لمشاهدة وصول العروسين وضيوفهما وموكب العربة أثناء خروجه من القلعة”.

وسيشمل المدعوون شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و1200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.

وتابع البيان: “يريد الأمير هاري وميغان ماركل أن تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة أن يشعروا بأنهم جزء من الاحتفالات”، وأضاف “الزفاف مثل أي زفاف آخر سيكون وقتا للمرح والبهجة يعكس شخصية وقيم العروسين”.