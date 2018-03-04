طبيب يكشف كارثة بشأن الحالة الجنسية للرجال

خالد الظفيري(صدى):

قال الدكتور عادل الحنيان استشاري أمراض المسالك البولية والأستاذ فى كلية الطب بجامعة الكويت ورئيس رابطة المسالك البولية إن نسبة معدل الضعف الجنسي بين الرجال في دولة الكويت وصل إلى 75% عند الذين تصل معدل أعمارهم إلى الستين عاماً فما فوق، و30% بعد سن الأربعين، و20% لدى من هم دون ذلك.

وأضاف الحنيان في تصريح صحفي على هامش مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل الذي بحث آخر المستجدات الطبية المتعلقة بأمراض صحة الرجل كالضعف الجنسي ومشاكل الإنجاب والعقم ان مشاكل الضعف الجنسي مرتبطة بالأمراض المزمنة كالسكري و أمراض القلب، مبينا ان التدخين يعد في المقدمة.

وأشار الحنيان إلى أن نسبة مرضى السكر المصابين بالعجز الجنسي في البلاد بلغت 85%، وذلك بحسب آخر دراسة أجريت في البلاد، مشددا على ضرورة اهتمام الأطباء بسؤال مرضى السكر عن الحياة الجنسية.