منظمة التحرير تنفي وجود مبادرة أوروبية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

القدس المحتلة(صدى):

نفى أحمد مجدلاني، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، تقديم الاتحاد الأوروبي أي مبادرة سياسية جديدة، أو وسطية للولايات المتحدة الأمريكية قبل طرح خطة صفقة القرن المرتقبة، التي يرفضها الفلسطينيون.

ونقلت الصحيفة عن مجدلاني قوله: ” إنه من غير الواقعي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد بلور مبادرة مستقلة وقدمها للولايات المتحدة، ولو حصل ذلك لعرضها على الجانب الفلسطيني، وبحثها معه لأنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية “.

وكان قدم الاتحاد الأوروبي خطة للولايات المتحدة تتضمن قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اشترط أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.