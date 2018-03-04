مقترح بمنح إجازة يومين للعاملين بالقطاع الخاص

عادل الحربي (صدى):

تقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، بمقترح لمجلس الشورى بخصوص إصدار تنظيم لساعات العمل، والإجازات الأسبوعية، ومنح يومين إجازة للعاملين في القطاع الخاص.

وترجع مبررات المقترح إلى مواجهة عزوف البعض عن العمل في القطاع الخاص لعدم توافر الأمان الوظيفي مقارنة بالقطاع العام.

ويأتي أيضًا بهدف تحقيق المساواة بين موظفي الحكومة والخاص ،وللمساهمة في تحقيق خطط التوطين، وتحديث اليات العمل عن بعد، والتعويض عن تدني الاجور.