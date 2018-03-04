مقترح بمنح إجازة يومين للعاملين بالقطاع الخاص
تقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، بمقترح لمجلس الشورى بخصوص إصدار تنظيم لساعات العمل، والإجازات الأسبوعية، ومنح يومين إجازة للعاملين في القطاع الخاص.
وترجع مبررات المقترح إلى مواجهة عزوف البعض عن العمل في القطاع الخاص لعدم توافر الأمان الوظيفي مقارنة بالقطاع العام.
ويأتي أيضًا بهدف تحقيق المساواة بين موظفي الحكومة والخاص ،وللمساهمة في تحقيق خطط التوطين، وتحديث اليات العمل عن بعد، والتعويض عن تدني الاجور.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 17 دقيقة
مقترح رائع
من انسان رائع وللاهميه القصوى يجب ألأخذ بعين الاعتبار بهذا المقترح وتنفيذه وتطبيقه على وجه السرعه الموضوع
لا يحتاج للتروي في دراسته وهذا المقترح غير محتاج الدراسه محتاج بالتوجه لإقراره وتنفيذه على وجه السرعه موظفي القطاع الخاص بحق كان الله بعونهم يعانون قصر الاإجازه الاسبوعيه 🌴
الواقع[ عدد التعليقات: 5810 ] نشر منذ 16 دقيقة
الناس تحتاج الراحة النفسية والبدنية لتنتج في العمل مشكلة القطاع الخاص طبعا الشركات الكبرى انها تستنزف صحة وحياة العاملين لديها وعند التقاعد بالكثير سنة أو سنتين وعطاك عمره المرحوم بسبب الإرهاق الذي لحق به خلال حياته العملية
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم لك الحمد والشكر
لهم سنين وهم بفحطو لا حل ولا ربط
خراط بخراط