بالفيديو..متسابق سوري يأخذ قلب إليسا

نورة الشهري (صدى):

أبهر المتسابق السوري أحمد الحلاق ، بحلقة السبت من برنامج المسابقات ” ذا فويس “، المدربين الأربعة، إلا أن إليسا توجهت إليه على المسرح لتمنحه قلبها.

ووقفت إليسا أمام المتسابق وهي تمسك بعلبة، قائلة : ” وحياتك اخدتلي قلبي لها الدرجة “، ثم أخرجت من الصندوق قلب أحمر وضعته على قلبها ثم منحته بعدها إلى المتسابق.

و شهدت حلقة السبت منافسة شديدة بين عاصي الحلاني، وإليسا ،وأحلام ،ومحمد حماقي من أجل الحصول على الأصوات.