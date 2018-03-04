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بالفيديو..متسابق سوري يأخذ قلب إليسا

بالفيديو..متسابق سوري يأخذ قلب إليسا
نورة الشهري (صدى):

أبهر المتسابق السوري أحمد الحلاق ، بحلقة السبت من برنامج المسابقات ” ذا فويس “، المدربين الأربعة، إلا أن إليسا توجهت إليه على المسرح لتمنحه قلبها.

ووقفت إليسا أمام المتسابق وهي تمسك بعلبة، قائلة : ” وحياتك اخدتلي قلبي لها الدرجة “، ثم أخرجت من الصندوق قلب أحمر وضعته على قلبها ثم منحته بعدها إلى المتسابق.

و شهدت حلقة السبت منافسة شديدة بين عاصي الحلاني، وإليسا ،وأحلام ،ومحمد حماقي من أجل الحصول على الأصوات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5810 ] نشر منذ 11 دقيقة

الفن في هبوط لا صوت ولا صورة ولا حضور مجرد تمثيل واستنزاف جيوب بعض الخرفان السمان

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