بالفيديو..متسابق سوري يأخذ قلب إليسا
أبهر المتسابق السوري أحمد الحلاق ، بحلقة السبت من برنامج المسابقات ” ذا فويس “، المدربين الأربعة، إلا أن إليسا توجهت إليه على المسرح لتمنحه قلبها.
ووقفت إليسا أمام المتسابق وهي تمسك بعلبة، قائلة : ” وحياتك اخدتلي قلبي لها الدرجة “، ثم أخرجت من الصندوق قلب أحمر وضعته على قلبها ثم منحته بعدها إلى المتسابق.
و شهدت حلقة السبت منافسة شديدة بين عاصي الحلاني، وإليسا ،وأحلام ،ومحمد حماقي من أجل الحصول على الأصوات.
الواقع[ عدد التعليقات: 5810 ] نشر منذ 11 دقيقة
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