السفير المصري بالمملكة: أمن الرياض من أمن القاهرة

حمود العنزي (صدى):

أوضح السفير المصري لدى المملكة ناصر حمدي أن أجندة اللقاء بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المقرر له اليوم الأحد، يشمل بحث ما يحدث في المنطقة ومكافحة الإرهاب خاصة أن السعودية ومصر أكثر دولتين تعانيان من هذه الآفة على مستوى المنطقة.

وقال حمدي : ” اللقاء بين ولي العهد السعودي والقيادة المصرية يوفر فرصة لتوثيق التنسيق والتشاور لمحاصرة الإرهاب، إذ إن أمن الرياض من أمن القاهرة والعكس صحيح، كما يستعرض اللقاء الملفات الساخنة ذات الاهتمام المشترك “.

ومن المقرر أن يتم بحث عدد من الملفات الإقليمية المُلحة في مقدمتها سوريا ،واليمن ،وفلسطين ،ولبنان، وليبيا وإعادة إعمار العراق، فضلًا عن توثيق التنسيق المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.