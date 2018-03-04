بالصور..الفائزة بماراثون الفتيات: أطمح بتمثيل المملكة في المنافسات الأولمبية 2020

علي العنزي(صدى):

أكدت الفائزة بالمركز الأول بماراثون ” الحسا تركض ” ،للجنسين مزنة النصار ،أنها تطمح بتمثيل المملكة في منافسات الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان.

وأوضحت النصار أنها لا تواجه أي مشكلة من عائلتها بشأن المشاركة في مسابقات الماراثونات النسائية، مشيرة إلى أنها تحظى بتحفيز دائم، حيث إنها تشارك وفق الضوابط الشرعية.

واستطاعت النصار المهندسة بحصد المركز الأول أمس السبت في منافسات ماراثون الفتيات بـ “ الحسا تركض ” تجاوز سيدة أميركية وتايلاندية و1500 فتاة.