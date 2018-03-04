اليوم..إنطلاق ” الريادة والابتكار ” لتحويل المبادرات لمشاريع تجارية

عادل الحربي (صدى):

أكد المشرف على مبادرة ” الريادة والابتكار ” الدكتور عبدالرحمن بن أحمد حريري أنه تقدم مايزيد على ٥٠٠ متقدّم وتمت المفاضلة فيما بينهم ،وتم ترشيح ٩٠ مشارك بين مساري الابتكار وريادة الأعمال التقنية ،للعمل على أفكارهم الريادية وتحويلها لواقع إسهامًا في نفع الإقتصاد والمجتمع وتماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتهدف المبادرة إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تجارية قائمة من خلال مسارين: مسار الابتكار وتشرف على تنفيذه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومسار ريادة الأعمال التقنية ويشرف على تنفيذه برنامج بادر التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتنطلق المبادرة اليوم الأحد ،بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، برنامج بادر لحاضنات ومسرعات الأعمال والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة “.