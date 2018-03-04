أسماء الفائزين والفائزات في ماراثون ” الحسا تركض “

علي القحطاني (صدى):

شارك أكثر من 6000 متسابق من مختلفي الأعمار اليوم في ماراثون ” الحسا تركض ” الذي ترعاه الهيئة العامة للرياضة، مع هيئة الترفيه بالتعاون مع أمانة الأحساء وينظمه مستشفى الموسى التخصصي.

وتضمن الماراثون 5 فئات عمرية متنوعة، شملت الجنسيين، وأسفرت نتائج السباق عن فوز المتسابقة مزنة النصار بالمركز الاول ، والامريكية آندا جويس بالمركز الثاني، وسانج سونج من تايوان بالمركز الثالث.

وفاز بالمركز الاول لفئة الأطفال الامريكية فيوبيا، والمركز الثاني أحمد عبدالله السعيد، والمركز الثالث زهرة كيليوف من أذربيجان.

فيما فاز في فئة كبار السن الذين يزيد أعمارهم عن 55 عامًا بالمركز الأول محمد الدوسري، والمركز الثاني عبدالرحيم المجيد، والمركز الثالث محمد على الهاشم، وعن فئة الهواه فاز بالمركز الأول محمود محمد علي، والمركز الثاني محمد عبدالوهاب آدم، والمركز الثالث الإيطالي سيموني.

وفي فئة المحترفين فاز بالمركز الأول بجائزة “السيارة” حسين جمعان، والمركز الثاني مبارك راشد، والمركز الثالث يوسف العسيري، في حين قاد لجنة التحكيم الكابتن الدولي “عبدالله الجود”.

وفي ختام السباق قدم المشرف العام على الماراثون مالك الموسى جائزة تقديرية للمتسابق حسين حويكم وهو أحد المتسابقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث أكمل ماراثون فئة الهواة لمسافة 5 كيلومتر بدون توقف، والذي طالب أن يخصص فئة أخرى للفئات الماراثون القادم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الموسى أن هذا المارثون يأتي تعزيزا لرياضة الجري، ونشر مفهوم الرياضة للجميع، من أجل حياة صحية سليمة.