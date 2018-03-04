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خطأ منتشر يؤدي لانتشار الأمراض عند غسيل اليدين

خطأ منتشر يؤدي لانتشار الأمراض عند غسيل اليدين
لندن(صدى):

كشفت دراسة أن نسبة كبيرة من البشر ينظفون أيديهم بطريقة خاطئة، يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض.

وقدمت الصيدلانية ” أنشو بيمبات ” في حديث مع صحيفة ” ميرور ” البريطانية، دليلًا صحيًا حول كيفية غسل الأيدي بشكل صحيح، كما كشفت عن الخطأ الرئيسي، الذي يتبعه العديد من الأشخاص في المنزل والأماكن العامة.

وقالت أنشو: ” من المهم تجفيف اليدين بشكل جيد باستخدام منشفة يمكن التخلص منها وغير قابلة لإعادة الاستخدام، لأنها يمكن أن تنقل الفيروسات والبكتيريا “.

 


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