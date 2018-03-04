بالفيديو..سهير رمزي تتخلى عن الحجاب في عيد ميلادها الـ68

نورة الشهري (صدى):

احتفلت الفنانة المصرية سهير رمزي بعيد ميلادها الثامن والستون، مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، متخلية عن ارتداء الحجاب.

وحضر حفل عيد الميلاد مجموعة من الأصدقاء المقربين لرمزي من الوسط الفني، منهم الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة شهيرة،وسمير صبري.

وتعد سهير رمزي واحدة من أهم نجمات السينما في السبعينات، آخر أعمالها كان مسلسل ” قصر العشاق ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.