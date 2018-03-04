24 مبادرة بعد التقييم والفرز في جائزة جدة للإبداع

أماني الغامدي(صدى):

تحظى جائزة جدة للإبداع برعاية ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة التي انطلقت قبل شهور تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” .

وفي إطار ذلك شكلت لجنة تحكيم للجائزة تحت إشراف محافظة جدة تضم 18 محكماً من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرة العلمية والمعرفية في مجال التحكيم.

وقد عكفت اللجنة على دراسة المبادرات المسجلة وعددها 320 وتم اختيار 24 مبادرة بعد التقييم والفرز والتحكيم من اللجنة لهذه المبادرات.

وينتظر أن تساهم هذه الجائزة في دفع الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة من خلال إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم.

وتم تصنيف المبادرات إلى سبع مجالات في قطاع التعليم والتقنية والثقافة والتنمية والأمن والسياحة والترفيه ومبادرات الأفراد والمبادرات التجارية الاستثمارية إلى جانب مبادرات المؤسسات والشركات.

وسوف يقام معرض مصاحب خلال حفل تكريم الفائزين وسيتم من خلاله عرض المبادرات لاعطاء الزائرين للمعرض فكرة وصورة واضحة عن الجهود المبذولة في تطوير محافظة جدة.