مصرع شخص وإصابة آخرون في حادث تصادم بطريق المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق المدينة المنورة، حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرون، أسفل جسر غران.

وتلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغًا من عمليات أمن الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المدينة، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

واتضح وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وثلاث إصابات متوسطة، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام، وحالة إغماء من الجمهور تم علاجها في الموقع، ونقل الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد.