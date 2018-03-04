شرطة الطائف تحقق في ” حقن ” طالبة بإبرة مجهولة بأحد المولات

عبد العزيز القثامي(صدى):

تعرضت طالبة جامعية للحقن من قِبل امرأة مجهولة في ظهرها خلال تواجدها بأحد المولات الكبرى بالطائف في غفلةٍ منها.

وتقدمت أسرة الفتاة ببلاغ لشرطة الطائف، عن الواقعة، وتتابع الجهات الأمنية حيثيات البلاغ ،وصولاً لتأكيده أو نفيه.

ومن جانبه تلقت غرفة العمليات بالهلال الأحمر في محافظة الطائف بلاغًا عن تعرض امرأة لحالة إغماء في مول تجاري بالمحافظة، وتم توجيه فرقة إسعافية وفرقة تدخل سريع للموقع، وعند وصول الفرقة للموقع وبعد الكشف على الحالة، اتضح أن الحالة واعية وبصحة جيدة.