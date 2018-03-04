” مكافحة المخدرات ” تدرِّب 1550 طفلاً بالخيمة الذكية

جدة (صدى):

دربت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة قرابة ١٥٥٠ طفلاً، وشمل التدريب أبناء الدور الإيوائية ،بالخيمة الذكية بأرض المعرفة والترفيه بجدة.

وتم تدريب الأطفال على المسؤولية الوطنية، والأدوار الأساسية والرئيسة لخدمة الوطن، وعوملت على بناء وتعزيز الهويات، سواء الوطنية أو الأمنية أو الفكرية، وتطرقت للقيم الأخلاقية، ولم تغفل الجانب الترفيهي بتنمية وتعزيز المهارات الأساسية للعب الجماعي، وحفظ الدور، والتقيد بالتعليمات، وغيرها من أساسيات اللعب.

وقد سعت المديرية لتقديم التوعية المناسبة للأطفال بالخيمة الذكية؛ لينشأ جيل مدرك لمسؤولياته وواجباته مطلعًا على دوره؛ لأهميته ذلك في بناء المجتمع، والحفاظ عليه، وحماية الوطن من العابثين والحاقدين، بالامتثال للقيم والعادات والسلوكيات الدينية والمجتمعية.