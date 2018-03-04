التحقيق في واقعة وضع جبيرة بشكل خاطئ كادت تبتر قدم مريض

نايف السالم(صدى):

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان بفتح تحقيق حول تعرض شاب لخطأ طبي، كاد يتسبب في بتر قدمه، وذلك بعد وضع جبيرة بشكل خاطئ، مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع من يثبت في حقه قصور يخل بأخلاقيات المهنة.

وأوضح ذوو المريض أنه تعرض لكسر في القدم اليمنى؛ فتم نقله إلى مستشفى العارضة العام ،ووضع طبيب الطوارئ جبيرة على القدم إلى الركبة بشكل خاطئ، وعند العودة إلى المنزل، بدأ الشاب يشعر بالآلام، وتغيَّر لون الجلد بسبب توقُّف الدم نتيجة لضغط الجبيرة.

وبالتوجه به مرة أخرى إلى المستشفى، أفاد الطبيب بأنه يحتاج إلى تنويم، ولكن لا يوجد كرسي، معترفًا بوجود خطأ في طريقة وضع الجبيرة من قِبل طبيب الطوارئ.

وأكد ذويه أنهم شعروا بالقلق بعد حديث الطبيب؛ الأمر الذي دفعهم لنقل المريض إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبيَّن الطبيب فيه أن الجبيرة أحدثت ضغطًا على الأوردة؛ ما تسبب في توقف الدم، و نصح بالتوجه به إلى مستشفى حكومي؛ ليتم تنويمه في أسرع وقت لمعالجة الخطأ؛ كون تنويمه سيكون مكلفًا، مؤكدًا أن التأخير في علاج الحالة سيتسبب في فقدان قدم المريض.

وتم إحالة الموضوع لإدارة حقوق وعلاقات المرضى، وسيتم اتخاذ اللازم، والتحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة.