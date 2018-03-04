نجاح العملية الجراحية للبرازيلي نيمار

ماجد محمد(صدى):

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، مضيفًا أنه سيخضع لفحوصات أخرى بعد قرابة 6 أسابيع ليتم على إثرها تحديد موعد عودته للتدريبات.

وذكر باريس سان جيرمان في بيان اليوم السبت، أن عملية التأهيل ستبدأ من الآن تحت إشراف كادر مختص من النادي الباريسي.

وكان الملحق الصحافي للاتحاد البرازيلي قد ذكر لدى خروجه من المستشفى لوكالة فرانس برس: ” العملية انتهت ونيمار موجود حالياً في غرفته، كلّ شيء سار على ما يرام ” .

وتعرض نيمار لالتواء في الكاحل وأصيب بشق في مشط القدم الأحد الماضي خلال مباراة في الدوري الفرنسي فاز فيها سان جيرمان على ضيفه مرسيليا 3-0.