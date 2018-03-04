دراسة: انخفاض وزن المولود ” خطر ” يهدد الطفل

نورة الشهري (صدى):

أكدت نتائج دراسة جديدة على أن انخفاض وزن الطفل عند الولادة مؤشر على زيادة خطر الإصابة بالسكري والقلب إلى جانب صعوبات التعلّم في فترة لاحقة. واقترح الباحثون تناول مكملات الحديد في فترة مبكرة لتفادي هذه الأخطار.

ويعتبر وزن الطفل منخفضًا إذا كان أقل من 2.5 كغم عند خروجه إلى النور.

ويرتبط انخفاض الوزن عند الولادة بالإصابة لاحقاً بالسكري والقلب مع صعوبات التعلّم وبينت الدراسة أن تناول مكملات الحديد في فترة مبكرة تساعد الطفل الذي كان وزنه منخفضًا لاحقًا عند التحاقه بالمدرسة على ضبط ضغط الدم.

واعتمدت أبحاث الدراسة على متابعة 235 طفلًا تراوح وزنهم عند الولادة بين 2 و2.5 كغم، مع مقارنتهم بـ 100 طفل كان وزنهم منضبطًا عند الولادة.

ولاحظ الباحثون انخفاض القدرات المعرفية بدرجة قليلة لدى المواليد ذوي الوزن المنخفض مقارنة بأقرانهم، كما أظهرت فحوصات السكر والقلب زيادة احتمالات الإصابة بالسكري ومشاكل الضغط لاحقًا إذا كان الوزن منخفضًا عند الولادة.