بالصور.. صرف مياه سوداء في واجهة القطيف البحرية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتدفق مياه سوداء غريبة من إحدى القنوات، تصب في واجهة القطيف البحرية بين المحافظة وجزيرة تاروت.

وأظهرت الصور المنشورة خروج مياه سوداء من أحد الأنابيب الضخمة لتتدفق في واجهة القناة البحرية الواقعة بين جزيرة تاروت والقطيف، وتتسبب بتلوث مياهها.

ورد مدير مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، أن على المواطن توثيق البلاغ أولا عبر الرقم المخصص 988، متوعدا في حال كان البلاغ صحيحا بتطبيق العقوبات على المتسبب.