بالصور.. جامعة الطائف تفوز بالمركز الأول في ” دوفات 2018 “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حصلت جامعة الطائف، ممثلة بكلية الصيدلة، على المركز الأول في المشاركات العلمية والبحثية والتعريفية، ضمن فعاليات الدورة الـ23 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ” دوفات 2018 ” .

كما نالت الكلية أربع جوائز مرموقة من المؤتمر، من خلال البحوث المقدمة، إذ حصل الطلاب عبدالعزيز الزهراني، ونواف باوزير، وريان خوتاني على المركز الرابع عن أفضل ملصق علمي بالمؤتمر، كما حصل الطالب إحسان الصيني، على المركز التاسع.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة الطائف الدكتور ماجد الربيعان، أن طلاب الكلية شاركوا بـ 23 ورقة بحثية، اشتملت على محاضرات ونقاشات وملصقات علمية تحتوي أبحاثا وابتكارات صيدلانية، تقدم الحلول والكثير من التحديات في تنمية وتطوير المجتمعات وخدمة الشعوب والبشرية.

يذكر أن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ” دوفات 2018 ” قد استمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض ، وسط مشاركة عدد كبير من الاختصاصيين والصيدلانيين والمتحدثين الاقليميين والعالميين، وعدد من الجامعات المرموقة وكبريات شركات الدواء والمستلزمات الصيدلانية المحلية والعالمية.